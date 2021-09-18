Число проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму в Москве превысило 1,5 млн

Более 1,5 млн человек в Москве проголосовали онлайн на выборах в Государственную думу России.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сайта по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.

Согласно информации на сайте, явка электронных избирателей составила 71,4%, свои голоса за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,5 млн человек.

В то же время по одномандатному округу при явке 71,5% проголосовали более 1,4 млн человек.

Ранее на выборах в Госдуму онлайн проголосовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и некоторые другие члены правительства.

В России идёт второй по счёту день голосования на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые проходят с 17 по 19 сентября.

RT ведёт трансляцию хода голосования.