В Саратовской области рассказали о явке на выборы в Госдуму

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», явка в Саратовской области к 20:00 17 сентября превысила 20%.

Reuters

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Отмечается, что явка на выборы в Саратовской области в пятницу, 17 сентября, составила 20,55%. Всего проголосовали более 381 тыс. граждан. Ранее сообщалось, что в Саратовской области открылись избирательные участки.