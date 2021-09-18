В Саратовской области рассказали о явке на выборы в Госдуму
По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», явка в Саратовской области к 20:00 17 сентября превысила 20%.
- Reuters
- © Evgenia Novozhenina
Отмечается, что явка на выборы в Саратовской области в пятницу, 17 сентября, составила 20,55%.
Всего проголосовали более 381 тыс. граждан.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области открылись избирательные участки.
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