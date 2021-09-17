В Москве отразили более 100 кибератак на сервис наблюдения за онлайн-голосованием

Московские специалисты за день смогли отразить более 100 DDoS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием на выборах в Госдуму.

«Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDoS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием, но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн», — говорится в сообщении Мосгоризбиркома в Telegram.

Отмечается, что за работой системы онлайн-голосования установлен постоянный контроль специалистов и членов избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о серьёзных атаках на сервисы онлайн-голосования, половина которых велась из США.

В Минцифры подчеркнули, что эти DDoS-атаки были успешно отражены и не повлияли на функционирование платформы дистанционного электронного голосования, которое проводится в семи субъектах Российской Федерации.