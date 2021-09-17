Сомнолог назвала правила здорового сна

Руководитель столичного центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» Татьяна Сурненкова рассказала, от чего зависит хороший сон и как его наладить.

Человек нуждается во сне больше, чем в еде, поэтому главное — осознанно не мешать организму заснуть, сообщила сомнолог в беседе с «Известиями».

Среди главных правил здорового сна Сурненкова назвала необходимость ложиться спать в 22:00—23:00, но при условии наличия сонливости.

При этом просыпаться нужно регулярно в одно и то же время, вне зависимости от времени засыпания. Находиться в постели нужно не более девяти часов.

Для качественного сна специалист посоветовала информационный детокс за два часа и горячий душ — за час до отхода ко сну.

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