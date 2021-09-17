Иммунолог обосновал важность ревакцинации от COVID-19

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о необходимости ревакцинации против коронавируса.

В беседе с НСН он рассказал, что о ревакцинации нужно беспокоиться после того, как все россияне сделают хотя бы первую прививку.

«В больницах умирают те, кто вообще ни разу не вакцинировался, ну а ревакцинацию я, конечно, считаю необходимой процедурой. Она нужна... Даже вакцинированные заражаются, но их организм переносит заболевание в лёгкой форме. Результаты ревакцинации зарубежными вакцинами обсудить не могу, поскольку они в России не применяются, никаких выводов мы сделать об их эффективности не можем», — заявил врач.

При этом специалист отметил, что единственная российская вакцина, предназначенная для повторной прививки через полгода, — это «Спутник Лайт».

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.