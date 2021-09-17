Психолог рассказала, как поддерживать физическую активность

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Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова рассказала, как поддерживать физическую активность.
Психолог рассказала, как поддерживать физическую активность
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Верность» физической активности определяют несколько факторов: личностные, ситуативные, поведенческие и организационные», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, есть две стратегии подготовки — заниматься чаще, почти ежедневно, но недолго по длительности, или же два раза в неделю, но существенно дольше, по полтора-два часа.

Как считает Тиунова, в обоих случаях общий объём двигательной активности будет равным.

«Первый вариант подойдёт новичкам, второй — тем, кто уже втянулся в тренировочный процесс и почувствовал первые результаты», — добавила она.

Ранее эксперт Лиги здоровья нации, заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессор кафедры госпитальной хирургии №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» дал советы желающим начать заниматься в фитнес-клубе.

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