Песков сообщил, что Путин чувствует себя хорошо

Российский лидер Владимир Путин чувствует себя хорошо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Хорошо. Как обычно чувствует себя», — ответил Песков на вопрос о самочувствии президента.

14 сентября Путин заявил, что из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в его окружении он должен в течение определённого времени соблюдать режим самоизоляции.

Гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что Путину будет достаточно неделю соблюдать режим самоизоляции. Он добавил, что окончательное решение остаётся на усмотрение специалистов, которые наблюдают за здоровьем российского лидера.