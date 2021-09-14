Гинцбург заявил, что Путину будет достаточно недели самоизоляции

Президенту России Владимиру Путину будет достаточно неделю соблюдать режим самоизоляции, выразил мнение в разговоре с Интерфаксом гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно», — отметил Гинцбург.

Он добавил, что недели самоизоляции будет вполне достаточно, но окончательное решение остаётся на усмотрение специалистов, которые наблюдают за здоровьем российского лидера.

Ранее Владимир Путин сообщил, что из-за выявленных случаев коронавируса в окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции.