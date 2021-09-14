Гинцбург заявил, что Путину будет достаточно недели самоизоляции
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«С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно», — отметил Гинцбург.
Он добавил, что недели самоизоляции будет вполне достаточно, но окончательное решение остаётся на усмотрение специалистов, которые наблюдают за здоровьем российского лидера.
Ранее Владимир Путин сообщил, что из-за выявленных случаев коронавируса в окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции.