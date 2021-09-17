Путин примет участие в электронном голосовании

Президент России Владимир Путин в связи с самоизоляцией примет участие в электронном голосовании на выборах, они проходят с 17 по 19 сентября.

«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он не стал уточнять, в какой день проголосует Путин. По словам Пескова, пресс-служба Кремля об этом проинформирует.

Ранее стало известно, что президент Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания COVID-19 в его окружении. Песков отмечал, что Путин примет участие в голосовании на выборах, возможно, при помощи электронного голосования.

По последним данным, в Москве более 500 тыс. человек проголосовали онлайн.