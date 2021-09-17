В Москве 500 тысяч человек проголосовали онлайн

Онлайн в Москве проголосовали более 500 тыс. человек.

Как пишет ТАСС, данные опубликованы на информационных экранах в Общественном штабе по наблюдению за голосованием.

Ранее издание «Москва 24» сообщало, что найти свой участок для голосования можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы» или на картографическом сервисе «ТИК и УИК на карте России».

А также в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Мои выборы» и на портале mos.ru.

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что выборы в стране проходят в штатном режиме.

RT ведёт прямую трансляцию.