Адыгея получила новые мобильные медицинские комплексы

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Новые мобильные медицинские пункты поступили в Адыгею в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Их отправили в отдалённые населённые пункты республики для оказания первичной медицинской помощи, диспансеризации и вакцинации населения.
Адыгея получила новые мобильные медицинские комплексы
  • © пресс-служба главы Адыгеи

Об этом сообщает «Юга.ру».

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов проверил качество новых медицинских пунктов в станице Абадзехской. Кумпилов отметил, что доступная медицинская помощь должна охватить максимальное число людей.

«Здоровьесбережение населения — одна из стратегических задач, которую перед нами ставит президент страны Владимир Путин. Для её выполнения при поддержке федерального центра у нас создана хорошая ресурсная база. Максимально используйте её для профилактики болезней, иммунизации, лекарственного обеспечения, выдачи направлений к узким специалистам, а также для дальнейшего углублённого обследования пациентов в медицинских организациях», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Главврач Майкопской центральной районной больницы Алла Чернышова сообщила, что за один день работы медицинского комплекса в станице Абадзехской диспансеризацию прошли 60 местных жителей.

Ранее ФАН сообщило, что педиатр посоветовала перед прививкой от гриппа детям сдавать ПЦР-тест.

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