Россияне рассказали, какие предпочитают направления для отдыха осенью 

Аналитики выяснили, какие направления для отдыха осенью предпочитают россияне. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Так, согласно имеющимся данным, лидером самых желанных мест для отпуска стала Турция (её назвали 10,5% опрошенных), на втором месте оказался Крым (8,3%), на третьем ― Абхазия (6,9%).

Кроме того, 6,3% хотели бы провести отпуск на Кавказе. Грузия и Кипр заинтересовали равное количество туристов — по 5,5%. Алтай привлекателен для 4,8% путешественников. Египет, Чехия и Италия набрали по 4%.

Отправиться в Германию хотели бы 3,4% респондентов, в Таиланд ― 2,7%, в Санкт-Петербург и окрестности, а также в Карелию ― по 2% туристов.

В ходе опроса без привязки к городу или стране 12% респондентов отметили, что хотели бы провести осенний отпуск на море, 7,5% ― в горах. Для 5,5% важно отправиться туда, где тепло, а отдых за городом или на даче интересует 4,5%.

Выбирая направление для поездки, 63% отдают предпочтение новым локациям, 37% согласны вернуться в одно из любимых проверенных мест. Провести всю осень в другом городе или стране готовы 84% путешественников.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1219 человек.

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