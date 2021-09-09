В РСТ подвели итоги летнего сезона

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько подвёл итоги летнего сезона.

В беседе с НСН он заявил, что сезон был очень нервным.

«Рынок то резко перегревался, то потом происходил обратный процесс. Работать было достаточно тяжело», — сказал эксперт.

По его словам, в сложной ситуации находился деловой туризм, были серьёзные проблемы у городского туризма.

«Выиграл природно-ориентированный туризм с активными способами передвижения. Всё это мы называем приключенческим туризмом», — добавил Шпилько.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.