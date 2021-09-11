Аналитики назвали города, где можно недорого остановиться в бархатный сезон

Аналитики выяснили, где можно забронировать бюджетное жильё до середины осени. Об этом свидетельствуют данные исследования (есть в распоряжении RT) онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самые недорогие гостиницы в бархатный сезон можно найти в египетских Шарм-эш-Шейхе (от 900 рублей в сутки) и Хургаде (от 1250 рублей).

В Турции — в Стамбуле (от 1380 рублей), Алании (от 1650 рублей), Сиде (1900 рублей) и Анталье (2250 рублей).

На российских курортах — в Сочи (от 1770 рублей) и Анапе (1950 рублей).

В Дубае можно остановиться, заплатив от 2300 рублей, чуть дороже в Симферополе — не менее 2350 рублей, а также в Кемере — от 2400 рублей.

В абхазском городе-курорте Гагра цены на номера в трёхзвёздочных отелях начинаются от 2500 рублей, в Геленджике — от 2600 рублей, а в Бодруме — от 2850 рублей.

В Калининграде туристам готовы предложить варианты минимум за 3000 рублей, во Владивостоке — от 3200 рублей, в Кисловодске — от 3300 рублей.

В турецком Белеке есть недорогие номера стоимостью от 3360 рублей. Замыкают топ-20 направлений с самыми выгодными ценами на жильё в бархатный сезон Ялта (от 4000 рублей) и Алушта (от 4050 рублей).

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько подвёл итоги летнего сезона.