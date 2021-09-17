Педиатр посоветовала перед прививкой от гриппа детям сдавать ПЦР-тест

Врача-педиатр и профессор Педиатрического университета Мария Ревнова рекомендует в качестве профилактики детям перед прививкой от гриппа сдать ПЦР тест.

Об этом сообщает ФАН.

«Я бы на всякий случай перед прививкой от гриппа сделала ПЦР-тест, потому что не надо, чтобы прививка от гриппа легла на ковид. Пожалуй, единственная рекомендация — это делать (ребёнку. — RT) ПЦР перед любой прививкой», — говорит доктор.

Также Мария Ревнова рекомендовала избегать мест массового скопления людей — развлекательные центры, кинотеатры.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.