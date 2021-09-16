Вирусолог Аграновский рассказал, почему некоторые вакцинированные болеют коронавирусом

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Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, почему некоторые вакцинированные болеют коронавирусом.
Вирусолог Аграновский рассказал, почему некоторые вакцинированные болеют коронавирусом
  • Reuters

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что у таких пациентов в силу каких-то причин очень слабая реакция на введение вакцины.

«Это редкие случаи, но людям надо беречься», — отметил эксперт.

Как пояснил Аграновский, после прививки заболеть действительно можно, но шансы заболеть тяжело снижаются во много раз.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.

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