Вирусолог Аграновский рассказал, почему некоторые вакцинированные болеют коронавирусом
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что у таких пациентов в силу каких-то причин очень слабая реакция на введение вакцины.
«Это редкие случаи, но людям надо беречься», — отметил эксперт.
Как пояснил Аграновский, после прививки заболеть действительно можно, но шансы заболеть тяжело снижаются во много раз.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.