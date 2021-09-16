Обсерватор «Градостроитель» в Тюменской области возвращается к прежнему режиму работы

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Обсерватор «Градостроитель» в Тюменском районе возвращается к прежнему режиму работы. Все пациенты моногоспиталя завершили лечение. Учреждение закрыли на обязательную санобработку.
Обсерватор «Градостроитель» в Тюменской области возвращается к прежнему режиму работы
  • ©gradcenter.ru

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

«Градостроитель» — первый российский обсерватор. Его открыли 5 февраля 2020 года. Туда привозили на реабилитацию россиян из Китая и стран СНГ. Учреждение перепрофилировали для лечения ковидных пациентов 26 июня 2021 года.

Принято решение, что в лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» будут направлять на восстановление пациентов, которые тяжело перенесли COVID-19.

В настоящее время в Тюменской области работает 15 медорганизаций, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Григорий Викулов в беседе с URA.RU дали советы по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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