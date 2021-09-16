Во втором съезде детских врачей в Подмосковье приняли участие около 150 ведущих специалистов
- ©Пресс-служба Губернатора Московской области
Об этом сообщает телеканал «360».
«Второй год подряд мероприятие объединяет тысячи медицинских специалистов, работающих на благо детского здравоохранения. Для нас здоровье детей всегда будет в приоритете. В Подмосковье работают порядка 3,5 тысячи детских врачей. Вы рядом в самые сложные моменты — поддерживаете маленьких пациентов и их родителей, проводите качественную диагностику и назначаете эффективное лечение», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Ранее сайт «Невские новости» сообщил, что в Санкт-Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города.