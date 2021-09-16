Во втором съезде детских врачей в Подмосковье приняли участие около 150 ведущих специалистов

Второй съезд детских врачей открылся 16 сентября в Доме правительства Московской области. В мероприятии приняли участие порядка 150 ведущих специалистов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Второй год подряд мероприятие объединяет тысячи медицинских специалистов, работающих на благо детского здравоохранения. Для нас здоровье детей всегда будет в приоритете. В Подмосковье работают порядка 3,5 тысячи детских врачей. Вы рядом в самые сложные моменты — поддерживаете маленьких пациентов и их родителей, проводите качественную диагностику и назначаете эффективное лечение», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее сайт «Невские новости» сообщил, что в Санкт-Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города.