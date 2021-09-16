Психотерапевт рассказал о последствиях неправильного поведения учителей для детей

Врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин рассказал о последствиях неправильного поведения учителей для детей.

«Для любого ребёнка любой взрослый — это более сильная сторона, поэтому сильный на слабого — это как-то не очень корректно. Подобное поведение учителя — это, конечно, тяжёлая психическая травма, значит, это чревато формированием острых психических расстройств», — заявил он в беседе с НСН.

По словам эксперта, у некоторой доли детей это может трансформироваться в более тяжёлые психические расстройства.

«Тогда мы уже вправе ожидать и депрессивных реакций, посттравматического стрессового расстройства», — пояснил он.

В таких случаях, добавил Пережогин, требуется вмешательство врачей.

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