Психотерапевт рассказал о последствиях неправильного поведения учителей для детей

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Врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин рассказал о последствиях неправильного поведения учителей для детей.
Психотерапевт рассказал о последствиях неправильного поведения учителей для детей
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«Для любого ребёнка любой взрослый — это более сильная сторона, поэтому сильный на слабого — это как-то не очень корректно. Подобное поведение учителя — это, конечно, тяжёлая психическая травма, значит, это чревато формированием острых психических расстройств», — заявил он в беседе с НСН.

По словам эксперта, у некоторой доли детей это может трансформироваться в более тяжёлые психические расстройства.

«Тогда мы уже вправе ожидать и депрессивных реакций, посттравматического стрессового расстройства», — пояснил он.

В таких случаях, добавил Пережогин, требуется вмешательство врачей.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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