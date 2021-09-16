Почти 20 тысяч жителей Подмосковья прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19

В Московской области около 20 тыс. переболевших коронавирусной инфекцией прошли двухэтапную диспансеризацию.

На первом этапе проводят биохимический и общий анализы крови, рентген органов грудной клетки, на втором этапе — компьютерную томографию лёгких, эхо-КГ и другие процедуры, поясняет телеканал «360».

После диспансеризации около 1,5 тыс. человек остаются под наблюдением, отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Пройти углублённую диспансеризацию могут жители старше 18 лет, переболевшие COVID-19, через два месяца после выздоровления.

Для этого необходимо записаться на портале «Госуслуги» или обратиться в медицинский центр по месту прикрепления.

Ранее НСН сообщал, что диспансеризацию в павильонах проекта «Здоровая Москва» прошли более 200 тыс. человек.