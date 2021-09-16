Набиуллина рассказала о ситуации с ипотекой в России

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Глава Банка России России Эльвира Набиуллина в интервью РБК рассказала о ситуации с ипотекой в России.
Набиуллина рассказала о ситуации с ипотекой в России
  • РИА Новости

«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки», — заявила Набиуллина, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать нового рекорда выдачи жилищных кредитов в 2021 году.

Она отметила, что «надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения».

«Уровень проникновения ипотеки может быть не очень большой по сравнению со многими странами», — сообщила глава ЦБ.

При этом, по её словам, «важно смотреть не просто на количество людей, которые взяли её, или на долю к ВВП».

Набиуллина заявила, что «ипотека — это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать, должен быть соответствующий уровень доходов семей».

Ранее правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что это решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на необходимые людям товары и услуги.

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