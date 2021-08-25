Правительство продлило программу семейной ипотеки до 2024 года

Короткая ссылка
Правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года.
Правительство продлило программу семейной ипотеки до 2024 года
  • © РИА Новости

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Мишустин отмечал, что решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям.

Ранее в Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить