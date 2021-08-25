Правительство продлило программу семейной ипотеки до 2024 года
- © РИА Новости
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.
Мишустин отмечал, что решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям.
Ранее в Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в России.