Правительство продлило программу семейной ипотеки до 2024 года

Правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Мишустин отмечал, что решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям.

Ранее в Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в России.