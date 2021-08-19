В ЦБ рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в России

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В Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в России.
В ЦБ рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в России
  • РИА Новости

«Ипотечное кредитование ожидаемо замедлилось — по предварительным данным, до 2% после 3% в июне, что в значительной степени обусловлено ужесточением условий программы льготной ипотеки», — приводит ТАСС сообщение из материала ЦБ «О развитии банковского сектора России в июле 2021 года».

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что «правительство продлевает льготную семейную ипотеку».

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал продление льготной семейной ипотеки до 2023 года.

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