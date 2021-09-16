Психолог Кулагина перечислила причины профессионального выгорания

Врач-психолог «МЕДСИ Premium» Екатерина Кулагина перечислила причины профессионального выгорания.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что такое состояние чаще всего наблюдается осенью, поскольку люди осознают, что лето, сезон отпусков, закончилось и впереди будет длинный период рутинной работы.

Как отметила эксперт, профессиональное выгорание — частный случай эмоционального выгорания. Первой причиной является эмоциональный дисбаланс, который может наступить из-за того, что вложения сотрудника в рабочий процесс регулярно и существенно превышают отдачу.

Также выгорание может произойти в результате расхождения личной системы ценностей работника с целями и принципами организации. Ещё одна причина — регулярное расхождение базовых ожиданий работника с реальными результатами деятельности.

«Например, учитель видел свою миссию в том, чтоб давать знания и взращивать прекрасное в детях, а вынужден тратить массу времени на заполнение ненужных бумаг. Человек разочаровывается, теряет смысл своих усилий. Накапливаются неудовлетворенность и раздражение», — пояснила Кулагина.

Она советует определить свою систему ценностей, вкладываться в первую очередь в то, что значимо, сформулировать собственные ожидания. Психолог считает, что необходимо и поговорить с начальством или со значимыми партнёрами.

Ранее психолог Светлана Шевченко в беседе с ФАН рассказала о причинах появления синдрома эмоционального выгорания.