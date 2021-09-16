Таганский суд направил материалы по делу о штрафе Twitter приставам

Таганский суд направил в службу судебных приставов материалы в отношении Twitter о принудительном взыскании с соцсети штрафов, назначенных ей за нарушение российского законодательства.

«В связи с истечением срока добровольного исполнения решения суда, судебным приставам сегодня направлены материалы для принудительного исполнения решения», — сказала Интерфаксу пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Она отметила, что по судебным решениям, которые уже вступили в законную силу, компания Twitter обязана заплатить 8,9 млн рублей.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ведомство готово в ближайшее время применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента.