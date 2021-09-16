Мишустин потребовал жёстко контролировать стоимость социальной газификации

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал чётко контролировать стоимость услуг при проведении социальной газификации.

Об этом он заявил на заседании правительства.

«Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу, она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу ещё раз напомнить: президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он отметил, что эту цену нужно жёстко контролировать.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вице-премьера Александра Новака следить за ростом цен на газовое оборудование и услуги по подключению в рамках догазификации. Новак сообщил, что потенциал подключения по программе газификации в России превышает 3 млн домовладений.