Мишустин потребовал жёстко контролировать стоимость социальной газификации
- РИА Новости
Об этом он заявил на заседании правительства.
«Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу, она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу ещё раз напомнить: президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной», — приводит ТАСС слова Мишустина.
Он отметил, что эту цену нужно жёстко контролировать.
Ранее президент России Владимир Путин призвал вице-премьера Александра Новака следить за ростом цен на газовое оборудование и услуги по подключению в рамках догазификации. Новак сообщил, что потенциал подключения по программе газификации в России превышает 3 млн домовладений.