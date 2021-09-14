Путин призвал следить за ценами на газовое оборудование в рамках догазификации

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Президент России Владимир Путин призвал вице-премьера Александра Новака следить за ростом цен на газовое оборудование и услуги по подключению в рамках догазификации.
Путин призвал следить за ценами на газовое оборудование в рамках догазификации
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«Что касается единого оператора и комплексной заявки — цель мероприятий в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией. Создание единого чего-либо может привести к монополизации — здесь надо самым внимательным образом следить, чтобы конечная цель была достигнута: сдержать рост цен на оборудование и услуги, в том числе строительные», — сказал Путин.

Ранее российский лидер отметил необходимость продолжать плановую газификацию вместе с социальной.

В ходе совещания Новак рассказал, что потенциал подключения по программе газификации в России превышает 3 млн домовладений. По его словам, подано уже свыше 280 тыс. заявок на догазификацию, а по состоянию на начало сентября подключено уже более 100 тыс. домовладений.

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