Путин поручил продолжать плановую газификацию вместе с социальной

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» заявил, что необходимо продолжать плановую газификацию вместе с социальной.
Путин поручил продолжать плановую газификацию вместе с социальной
  • © AP

По словам президента, безусловно, необходимо продолжать плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет магистральной трубы. Путин отметил, что есть вполне приемлемые для граждан решения и предложения.

«Просто ни в коем случае нельзя забывать об этом и заниматься вот этой бесплатной газификацией домохозяйств, безусловно, и вот про эти фундаментальные вещи нельзя ни в коем случае забывать», — заявил российский лидер.

Ранее в Подмосковье рассказали о планах по газификации в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить