Путин поручил продолжать плановую газификацию вместе с социальной

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» заявил, что необходимо продолжать плановую газификацию вместе с социальной.

По словам президента, безусловно, необходимо продолжать плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет магистральной трубы. Путин отметил, что есть вполне приемлемые для граждан решения и предложения.

«Просто ни в коем случае нельзя забывать об этом и заниматься вот этой бесплатной газификацией домохозяйств, безусловно, и вот про эти фундаментальные вещи нельзя ни в коем случае забывать», — заявил российский лидер.

Ранее в Подмосковье рассказали о планах по газификации в 2021 году.