Путин поручил продолжать плановую газификацию вместе с социальной
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По словам президента, безусловно, необходимо продолжать плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет магистральной трубы. Путин отметил, что есть вполне приемлемые для граждан решения и предложения.
«Просто ни в коем случае нельзя забывать об этом и заниматься вот этой бесплатной газификацией домохозяйств, безусловно, и вот про эти фундаментальные вещи нельзя ни в коем случае забывать», — заявил российский лидер.
Ранее в Подмосковье рассказали о планах по газификации в 2021 году.