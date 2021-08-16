В Подмосковье рассказали о планах по газификации в 2021 году

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В Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.
В Подмосковье рассказали о планах по газификации в 2021 году
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Об этом сообщает «Радио 1».

Как заявил председатель правительства региона Евгений Хромушин на совещании у губернатора Андрея Воробьёва, в планах по газификации — 1113 населённых пунктов, 40 тыс. домовладений и 77 тыс. жителей.

Он также отметил, что количество заявок на комплексный договор постоянно растёт.

По состоянию на 2 августа, как информировал телеканал «360», жители Московской области оформили 3 тыс. заявок на комплексный договор по газификации.

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