В Подмосковье рассказали о планах по газификации в 2021 году

В Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.

Об этом сообщает «Радио 1».

Как заявил председатель правительства региона Евгений Хромушин на совещании у губернатора Андрея Воробьёва, в планах по газификации — 1113 населённых пунктов, 40 тыс. домовладений и 77 тыс. жителей.

Он также отметил, что количество заявок на комплексный договор постоянно растёт.

По состоянию на 2 августа, как информировал телеканал «360», жители Московской области оформили 3 тыс. заявок на комплексный договор по газификации.