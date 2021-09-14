Более 100 тысяч домов в России подключили к газу с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«По состоянию на начало сентября подключено уже более 100 тыс. домовладений по всей стране, из них более 9 тыс. — по новым правилам. Таким образом, масштабная программа социальной газификации фактически стартовала», — сказал он.
Вице-премьер добавил, что потенциал подключения по программе газификации составляет более 3 млн домовладений более чем в 36 тыс. населённых пунктов.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания при этом заявил, что необходимо продолжать плановую газификацию вместе с социальной.
В июне глава государства подписал закон, согласно которому подведение газовой сети к границам участков россиян станет бесплатным. Тему отсутствия доступа к газу у множества домохозяйств в стране он поднимал в своём Послании Федеральному собранию.