В Тамбовской области зарегистрировали 95 случаев COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 95 случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 95 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 42 015. Выздоровели 40 096 жителей.

Госпитализированы 555 пациентов, на карантине на дому находятся 1188 человек.

Первый этап вакцинации прошли 357 828 жителей области. Оба компонента вакцины получили 323 428 человек.

Ранее Newinform сообщал, что всего за последние 24 часа в России выявили 19 594 случая COVID-19.

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