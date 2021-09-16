Совершивший аварийную посадку в Пулкове борт отстранён от полётов

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Самолёт Airbus A319 авиакомпании «Россия», совершивший накануне аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково, отстранён от полётов.
Совершивший аварийную посадку в Пулкове борт отстранён от полётов
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Воздушное судно отстранено от полётов. На данный момент выясняются сроки ремонта двух двигателей самолёта», — приводит ТАСС слова представителя авиаперевозчика.

Накануне в авиакомпании «Россия» сообщили, что летевший из Антальи самолёт Airbus A319 при заходе на посадку в петербургском аэропорту Пулково попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей воздушного судна перешёл в нештатный режим.

Самолёт успешно приземлился. Никто не пострадал. 

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту аварийной посадки.

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