В Краснодарском крае подтвердили 228 случаев коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 228 случаев коронавируса за последние сутки.
В Краснодарском крае подтвердили 228 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (41 человек), а также в Сочи и Кавказском районе.

С начала пандемии в крае выявили 70 782 случая COVID-19. Выздоровели 50 653 жителя, в том числе 156 за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 3103 пациента, дома — 11 265.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что всего в России зарегистрировали 19 594 случая коронавируса за сутки.

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