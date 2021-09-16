МВД опровергло сообщения об ужесточении наказания за автомобильные шторки

Информация об усилении ответственности за установку в автомобиле дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя (шторок и каркасных сеток), не соответствует действительности, сообщили в МВД.

В пресс-службе ведомства разъяснили, что административная ответственность за данное правонарушение существует более десяти лет.

«Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стёклах автомобилей, согласно пункту 7.3 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей, никаких изменений не планируется.

Ранее портал Autonews писал, что инспекторы ГИБДД теперь не только выписывают штрафы за автомобильные шторки, но и заставляют водителей снимать эти конструкции.

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал данные сообщения.