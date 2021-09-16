Autonews: российских водителей начали штрафовать за шторки и каркасные сетки

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В ГИБДД начали применять новые штрафы для российских автомобилистов за наличие шторок и каркасных сетках на передних стёклах машины. Об этом информирует Autonews.
Autonews: российских водителей начали штрафовать за шторки и каркасные сетки
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В начале года наказание за наличие вышеуказанных предметов ограничивалось штрафом в 500 рублей либо предупреждением.

Теперь сотрудники ГИБДД также станут выдавать предписание о снятии шторок в обозначенные сроки или, возможно, принудят убирать их на месте.

Кроме того, к эксплуатации во время движения воспрещена тонировочная плёнка на передних боковых стёклах.

Ранее сообщалось, что Минюст совместно с рядом других ведомств готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором появятся новые штрафы для водителей.

Автоэксперт Антон Шапарин оценил сообщения о проработке новых штрафов для автомобилистов.

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