Autonews: российских водителей начали штрафовать за шторки и каркасные сетки
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В начале года наказание за наличие вышеуказанных предметов ограничивалось штрафом в 500 рублей либо предупреждением.
Теперь сотрудники ГИБДД также станут выдавать предписание о снятии шторок в обозначенные сроки или, возможно, принудят убирать их на месте.
Кроме того, к эксплуатации во время движения воспрещена тонировочная плёнка на передних боковых стёклах.
Ранее сообщалось, что Минюст совместно с рядом других ведомств готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором появятся новые штрафы для водителей.
Автоэксперт Антон Шапарин оценил сообщения о проработке новых штрафов для автомобилистов.