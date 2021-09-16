Автоэксперт Моржаретто прокомментировал сообщение о новых штрафах для водителей

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в ГИБДД начали применять новые штрафы для российских автомобилистов за наличие шторок и каркасных сеток на передних стёклах машины.

«Ничего в общем-то не изменилось. В некоторых случаях это может считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства, но только в некоторых. Условно говоря, если плёнка наклеена на фары или шторки в салоне на задних сидениях, это никакие не изменения», — считает эксперт.

Он отметил что «никто специально за этими шторками не гоняется».

«Если это действительно изменения и их видно невооружённым глазом, то сотрудники ГИБДД по закону имеют право выписать предписание о необходимости вернуть автомобиль в исходное состояние... Существует довольно длинный список того, с какими неисправностями и изменениями нельзя ездить. Так что ничего не изменилось, просто начали требовать выполнения регламентов и правил дорожного движения», — заключил Моржаретто.

Ранее стало известно, что российских водителей начали штрафовать за шторки и каркасные сетки.