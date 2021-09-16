Опыт постковидной реабилитации Ставрополья будут применять в других регионах
- Reuters
Об этом пишет newstracker.ru.
О том, что опыт врачей Ставрополья, которые одними из первых начали проводить постковидную реабилитацию пациентов, будут распространять по всей стране, заявил главврач Городской клинической больницы №40 города Москвы («Коммунарка») Денис Проценко во время визита в Кисловодск.
Проценко и губернатор области Владимир Владимиров посетили санаторий «Виктория» и Курортную больницу, где им рассказали о передовых практиках реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19.
Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU сообщил, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.