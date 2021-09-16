Опыт постковидной реабилитации Ставрополья будут применять в других регионах

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В пресс-службе губернатора Ставропольского края сообщили, что практики постковидной реабилитации, разработанные специалистами региона, планируют применять и в других городах России.
Опыт постковидной реабилитации Ставрополья будут применять в других регионах
  • Reuters

Об этом пишет newstracker.ru.

О том, что опыт врачей Ставрополья, которые одними из первых начали проводить постковидную реабилитацию пациентов, будут распространять по всей стране, заявил главврач Городской клинической больницы №40 города Москвы («Коммунарка») Денис Проценко во время визита в Кисловодск.

Проценко и губернатор области Владимир Владимиров посетили санаторий «Виктория» и Курортную больницу, где им рассказали о передовых практиках реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU сообщил, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.

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