В России зарегистрировали 19 594 случая коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 19 594 случая коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявлено 7 214 520 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 18 841 случае заболевания COVID-19.

За сутки умерли 794 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 792 пациента. Общее число летальных исходов — 195 835.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 452 398 пациентов. За сутки выздоровели 17 326 человек, накануне — 17 039.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, однако этого недостаточно и необходимо прививаться.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.