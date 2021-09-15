В России зарегистрировали 18 841 случай коронавируса за сутки

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В России в течение суток зарегистрировали 18 841 случай коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявлено 7 194 926 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России зарегистрировали 18 841 случай коронавируса за сутки
  • Reuters

Днём ранее сообщалось о 17 837 случаях заболевания COVID-19.

За сутки умерли 792 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 781 пациент. Общее число летальных исходов — 195 041.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 435 072 пациента. За сутки выздоровели 17 039 человек, накануне — 15 907.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что под наблюдением медицинских работников находятся 723 тыс. россиян, болеющих коронавирусной инфекцией. Он также проинформировал, что в стране вакцинированы более 46 млн граждан.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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