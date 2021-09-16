Исследование показало, сколько россиян страдают от дефицита витамина D

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Медицинская компания «Инвитро» провела исследование, согласно результатам которого уровень витамина D более чем у 55% пациентов за 2020—2021 год оказался ниже границы нормы.
Исследование показало, сколько россиян страдают от дефицита витамина D
  • © AP Photo / Mark Lennihan

Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что женщин разного возраста с уровнем витамина D ниже нормы было 65,48% среди несовершеннолетних, 56,9% в категории от 18 до 45 лет, почти половина от 45 до 65 лет и 56% среди тех, кто старше.

Мужчины разного возраста с уровнем витамина D ниже нормы распределились по возрасту так: до 18 лет — 60,4%, от 18 до 45 — 62,1%, от 45 до 65 — 55,7%, старше 65 лет — 59,5%.

Ранее врач высшей категории терапевт Лариса Алексеева в беседе с Nation News рассказала, как восполнить нехватку витаминов.

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