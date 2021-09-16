В Иркутской области перечислили четыре млн рублей семьям погибших при ЧП с L-410

Власти Иркутской области перечислили материальную помощь в размере четырёх млн руб. семьям погибших при крушении самолёта L-410 возле села Казачинское, заявили в пресс-службе правительства региона.

«Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе», — сказано в сообщении.

Поддержка была предоставлена по распоряжению губернатора области Игоря Кобзева.

Ранее сообщалось о перечислении матпомощи пострадавшим в результате крушения самолёта L-410.

12 сентября в Иркутской области в результате жёсткой посадки самолёта L-410 12 человек пострадали и четверо погибли.

Возбуждено уголовное дело. 15 сентября в регионе объявлен траур.