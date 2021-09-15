В Иркутской области перечислили выплаты пострадавшим при крушении L-410

Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь пострадавшим в результате крушения самолёта L-410 возле села Казачинское. Об этом сообщила пресс-служба областного кабмина.

«Средства в объёме 3,7 млн рублей выделили из резервного фонда региона. Соответствующее распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев сразу после случившегося ЧП», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжёлое, перечислили по 500 тыс. рублей, с травмами средней степени тяжести — по 250 тыс., с лёгкими травмами — по 100 тыс.

Средства перечислены 12 пострадавшим на банковские счета, проинформировали в пресс-службе. Семьи четырёх погибших получат помощь в ближайшее время.

12 сентября в Иркутской области в результате жёсткой посадки самолёта L-410 12 человек пострадали и четверо погибли.

Возбуждено уголовное дело. 15 сентября в регионе объявлен траур.