В Иркутской области перечислили выплаты пострадавшим при крушении L-410

Короткая ссылка
Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь пострадавшим в результате крушения самолёта L-410 возле села Казачинское. Об этом сообщила пресс-служба областного кабмина.
В Иркутской области перечислили выплаты пострадавшим при крушении L-410
  • Reuters

«Средства в объёме 3,7 млн рублей выделили из резервного фонда региона. Соответствующее распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев сразу после случившегося ЧП», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжёлое, перечислили по 500 тыс. рублей, с травмами средней степени тяжести — по 250 тыс., с лёгкими травмами — по 100 тыс.

Средства перечислены 12 пострадавшим на банковские счета, проинформировали в пресс-службе. Семьи четырёх погибших получат помощь в ближайшее время.

12 сентября в Иркутской области в результате жёсткой посадки самолёта L-410 12 человек пострадали и четверо погибли.

Возбуждено уголовное дело. 15 сентября в регионе объявлен траур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить