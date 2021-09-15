В Приморье рассказали о помощи детям с тяжёлыми заболеваниями

В правительстве Приморского края прошёл круглый стол, посвящённый помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В начале 2021 года был создан фонд «Круг добра». Он оказывает поддержку и в Приморье. Дорогостоящие препараты закупили 16 детям из этого региона.

На круглом столе сотрудники Минздрава, медицинских и общественных организаций края отметили необходимость продолжать помогать тяжелобольным детям. Также обсуждались планы развития паллиативной помощи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье выделило более 4,4 млрд рублей на лекарства от редких заболеваний за пять лет.