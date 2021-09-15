В Приморье рассказали о помощи детям с тяжёлыми заболеваниями

Короткая ссылка
В правительстве Приморского края прошёл круглый стол, посвящённый помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.
В Приморье рассказали о помощи детям с тяжёлыми заболеваниями
  • © Правительство Приморского края

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В начале 2021 года был создан фонд «Круг добра». Он оказывает поддержку и в Приморье. Дорогостоящие препараты закупили 16 детям из этого региона.

На круглом столе сотрудники Минздрава, медицинских и общественных организаций края отметили необходимость продолжать помогать тяжелобольным детям. Также обсуждались планы развития паллиативной помощи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Подмосковье выделило более 4,4 млрд рублей на лекарства от редких заболеваний за пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить