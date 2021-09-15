В Москве рассказали о ходе ремонта корпусов Боткинской больницы
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
В корпусе №28 в сентябре завершили работы по капремонту. Здание практически полностью перестроили. Теперь там откроется центр амбулаторной онкологической помощи для жителей Западного административного округа.
«Крупные серьёзные работы завершены. Я так понимаю, тут не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, сама обстановка максимально комфортны для пациентов клиники и врачей», — заявил мэр Сергей Собянин во время посещения больницы.
Он отметил, что в 2021 году завершится реконструкция ещё двух амбулаторных центров — в ГКБ №40 и в Городской клинической онкологической больнице №1.
Первых пациентов центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице должен принять 27 сентября.
В хирургическом корпусе №7, который также был недавно отремонтирован, будет расположено отделение гнойной травматологии со специализированной операционной и отделением реанимации.
Также ремонт проведён в корпусе №8. Там разместят современный пищеблок.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.