В Подмосковье арестовали двух мигрантов по обвинению в убийстве пенсионерки
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.
«Судом арестованы двое граждан соседних государств, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки», — заявила она.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом, где двое мигрантов изнасиловали и убили пенсионерку.
Из-за убийства пенсионерки местные жители устроили стихийный сход, на котором потребовали расселить общежитие завода «Экоокна». При этом в компании, владеющей зданием, заявили, что подозреваемые в нём не жили.