В Подмосковье арестовали двух мигрантов по обвинению в убийстве пенсионерки

Суд арестовал двух мигрантов, которые обвиняются в убийстве и изнасиловании пенсионерки в селе Бужаниново в Московской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.

«Судом арестованы двое граждан соседних государств, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки», — заявила она.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом, где двое мигрантов изнасиловали и убили пенсионерку.

Из-за убийства пенсионерки местные жители устроили стихийный сход, на котором потребовали расселить общежитие завода «Экоокна». При этом в компании, владеющей зданием, заявили, что подозреваемые в нём не жили.