В Подмосковье арестовали двух мигрантов по обвинению в убийстве пенсионерки

Короткая ссылка
Суд арестовал двух мигрантов, которые обвиняются в убийстве и изнасиловании пенсионерки в селе Бужаниново в Московской области. 
В Подмосковье арестовали двух мигрантов по обвинению в убийстве пенсионерки
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.

«Судом арестованы двое граждан соседних государств, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки», — заявила она.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом, где двое мигрантов изнасиловали и убили пенсионерку.

Из-за убийства пенсионерки местные жители устроили стихийный сход, на котором потребовали расселить общежитие завода «Экоокна». При этом в компании, владеющей зданием, заявили, что подозреваемые в нём не жили. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить