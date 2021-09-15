Глава СК поручил проверить собственника общежития в Бужанинове, где убили пенсионерку

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом, где двое мигрантов изнасиловали и убили пенсионерку.

«Глава ведомства поручил установить и проверить собственника общежития в посёлке Бужаниново, где проживали мигранты, выяснить условия предоставления иностранным гражданам помещений», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, специалисты должны установить роль местных органов власти, в том числе в разрешении возникших конфликтных ситуаций среди населения.

Также они проверят данные о возможных нарушениях трудовых прав местных жителей, которые сообщали в СМИ о преимуществе мигрантов в трудоустройстве на одном из предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отдал распоряжение о закрытии общежития для гастарбайтеров в Бужанинове.

Преступление вызвало негодование местных жителей. Они устроили стихийный сход, на котором потребовали расселить общежитие завода «Экоокна». При этом в компании, владеющей зданием, утверждают, что подозреваемые в нём не жили.