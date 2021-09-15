Глава СК поручил проверить собственника общежития в Бужанинове, где убили пенсионерку

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника общежития в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом, где двое мигрантов изнасиловали и убили пенсионерку.
Глава СК поручил проверить собственника общежития в Бужанинове, где убили пенсионерку
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Глава ведомства поручил установить и проверить собственника общежития в посёлке Бужаниново, где проживали мигранты, выяснить условия предоставления иностранным гражданам помещений», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, специалисты должны установить роль местных органов власти, в том числе в разрешении возникших конфликтных ситуаций среди населения.

Также они проверят данные о возможных нарушениях трудовых прав местных жителей, которые сообщали в СМИ о преимуществе мигрантов в трудоустройстве на одном из предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отдал распоряжение о закрытии общежития для гастарбайтеров в Бужанинове.

Преступление вызвало негодование местных жителей. Они устроили стихийный сход, на котором потребовали расселить общежитие завода «Экоокна». При этом в компании, владеющей зданием, утверждают, что подозреваемые в нём не жили. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить