Диспансеризацию в павильонах «Здоровой Москвы» прошли более 200 тысяч человек

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Диспансеризацию в павильонах проекта «Здоровая Москва» прошли более 200 тыс. человек.
Диспансеризацию в павильонах «Здоровой Москвы» прошли более 200 тысяч человек
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«У более чем 22% пациентов повышен уровень холестерина в крови, у 18% посетителей — уровень глюкозы, у более чем 14% прошедших чекап — артериальное давление. Ещё одна распространённая проблема — избыточная масса тела или ожирение, которые также могут привести к различным заболеваниям», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что при наличии отклонений пациенты направляются на дополнительные исследования, часть из которых можно пройти в том же павильоне.

Павильоны открыты в парках до конца сентября. Для бесплатного обследования нужны паспорт и столичный полис ОМС.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

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