Роспотребнадзор не нашёл нарушений в детсаду в Минводах после инцидента

Роспотребнадзор в ходе проверки не выявил превышений предельно допустимых концентраций в воздухе в детском саду в Минеральных Водах после того, как из учреждения эвакуировали 71 человека из-за приступов кашля и удушения у некоторых из них.

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РИА Новости