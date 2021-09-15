Роспотребнадзор не нашёл нарушений в детсаду в Минводах после инцидента

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Роспотребнадзор в ходе проверки не выявил превышений предельно допустимых концентраций в воздухе в детском саду в Минеральных Водах после того, как из учреждения эвакуировали 71 человека из-за приступов кашля и удушения у некоторых из них.
Роспотребнадзор не нашёл нарушений в детсаду в Минводах после инцидента
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

«По результатам исследования воздуха закрытых помещений детского сада №62 «Звёздочка» превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в детском саду провели генеральную уборку, дезинфекцию и проветривание всех помещений.

Специалисты Роспотребнадзора провели оценку санитарно-гигиенического состояния учреждения, используемого оборудования, помещений. В сообщении говорится, что ситуация остаётся на контроле специалистов.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах из детского сада эвакуировали 71 человека из-за кашля и признаков удушья у взрослых и детей.

Позднее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии эвакуированных.

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