Роспотребнадзор не нашёл нарушений в детсаду в Минводах после инцидента
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
«По результатам исследования воздуха закрытых помещений детского сада №62 «Звёздочка» превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в детском саду провели генеральную уборку, дезинфекцию и проветривание всех помещений.
Специалисты Роспотребнадзора провели оценку санитарно-гигиенического состояния учреждения, используемого оборудования, помещений. В сообщении говорится, что ситуация остаётся на контроле специалистов.
Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах из детского сада эвакуировали 71 человека из-за кашля и признаков удушья у взрослых и детей.
Позднее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии эвакуированных.