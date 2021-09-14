Власти рассказали о состоянии эвакуированных из детского сада в Минводах людей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии эвакуированных из детского сада в городе Минеральные Воды людей .

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Самое главное — угрозы жизни и здоровью детей и взрослых нет. Состояние всех находившихся в садике не вызывает опасений. Сейчас необходимо досконально разобраться в обстоятельствах происшествия. Ждём заключения специалистов», — написал он.

Губернатор уточнил, что эвакуация людей из здания началась после того, как у троих взрослых, находившихся в одном и том же помещении, возникли приступы кашля и першение в горле.

«При этом ни у детей, ни у других сотрудников садика симптомы больше не проявились. На место были направлены экстренные службы, медики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах из детского сада эвакуировали 71 человека с кашлем и признаками удушья.