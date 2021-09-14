В Минводах из детского сада эвакуировали 71 человека с признаками удушья

В Минеральных водах из детского сада эвакуировали 71 человека с кашлем и признаками удушья.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«В среду в детском саду «Звёздочка» на первом этаже трёхэтажного здания у детей и взрослых появились удушливое состояние и кашель», — заявили в спасательном ведомстве.

Отмечается, что были эвакуированы 57 детей и 14 взрослых, никто не пострадал.

Как сообщил источник агентства, по предварительным данным, возможной причиной инцидента был распылённый перцовый газ.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили дело из-за отравления 63 детей в детсаду.